1. FC Köln und Schaub wanken zu 4:4 in Duisburg!

Louis Schaub hat am Mittwoch sein viertes Saisontor für den deutschen Zweitligisten 1. FC Köln erzielt! Der Ex-Rapidler, der in der 73. Minute ausgetauscht wurde, traf in der 47. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2 und leistete außerdem zum 1:1 durch Jhon Cordoba in der 24. Minute die Vorarbeit.