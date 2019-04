Metastadt wird Wiens neueste Open-Air-Location

Den Auftakt machen die gehypten Pop-Newcomer The 1975 aus Manchester. Sie werden am ersten Tag die Bühne erklimmen - und wohl ausgiebig ihrem vielgelobten aktuellem Album „A Brief Inquiry Into Online Relationships“ frönen. Als Support fungiert der Two Doors Cinema Club aus Irland sowie The Japanese House, das Projekt der britischen Sängerin Amber Bain.