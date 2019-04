Emir flog unter viel Getöse ab

Der Emir von Kuwait hat Salzburg am Mittwoch wieder verlassen: Was noch länger bleibt, sind politische Querschüsse und auch Sorgen in der Bevölkerung, dass der Promi-Patient in den SALK Kapazitäten blockierte. Gesundheitsreferent Christian Stöckl blieb am Mittwoch auch im Landtag alle Antworten schuldig.