„Krone“ pünktlich vor der Tür

Die Zusteller starten schon um drei Uhr in der Früh und legen jeden Tag 6000 Kilometer zurück, um über 100.000 Abonnenten mit druckfrischen Zeitungen zu versorgen. „Bis drei Uhr früh wird die ,Krone’ in Salzburg gedruckt, dann starten Zustellfahrer in die Regionen hinaus“, informiert Gerhard Gerzsabek, der die Salzburg-Logistik mit Michael Matlschweiger leitet. Überall im Land übernehmen schließlich Zusteller die Zeitungs-Packerl. Gerzsabek baute vor 40 Jahren den Service in Salzburg mit auf. Das Netz ist heute ein dichtes. Bis in den hintersten Winkel funktioniert der Vertrieb. Auch große Herausforderungen wie das Schneechaos im letzten Winter werden gemeistert. Gerzsabek: „Jeder zweite Haushalt wird von uns angefahren. Viele Zusteller betreuen schon über lange Zeit verlässlich ihren Bezirk und geben ihr Bestes, damit jeder bis 6 Uhr früh seine Zeitung lesen kann.“