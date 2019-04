Marionetten mit neuer Spielfreude

„Wir wollen von der Vergangenheit in die Zukunft führen“, so die Retter Santner und Spruzina über ihre Beweggründe. Es braucht neue Ideen, vor allem auch im Marketing. Und auch Reformen im Spielplan sind von Nöten: Mehr kürzere Kinderstücke, mehr Bindung an das heimische Publikum, aber durchaus auch eigene Magnete für die Touristen. „Wer nach Salzburg kommt, will vor allem Mozart sehen“, weiß Heuberger, die ebenso Neues einbringt. Es gab bisher große Tourneen in Übersee oder in den Emiraten. Heuberger will auch mehr in die unmittelbare Nähe hinausgehen, zum Beispiel bei Kindergeburtstagen spielen. Motto: „Aus unseren Wurzeln etwas Neues machen!“