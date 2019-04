Horror-Tat in Tirol: War es ein Rachemord?

Nach Trinkgelage über Frau hergefallen?

Das Opfer stammt vermutlich aus Pakistan – die genaue Identität sei aber noch nicht gesichert, so LKA-Chef Pupp. Gerüchten zufolge soll es sich beim Toten um einen verurteilten Vergewaltiger handeln, der bei uns jahrelang in Haft saß und in der Nacht auf Mittwoch bei einem Saufgelage in der Wohnung über eine der beiden Frauen hergefallen sein soll.