Brexit-Chaos, Flüchtlinge und Ost-West-Konflikt

Der EU-Wahlkampf läuft langsam an und neben den gewohnten innenpolitischen Scharmützeln steht auch die Frage im Mittelpunkt, wie Österreich außenpolitisch dasteht - in der EU und in der Welt. Wird unser Land in Brüssel, Berlin, Washington, Moskau als verlässlicher Partner gesehen, in manchen Bereichen gar als Vorbild? Kann die Regierung mit ihrer harten Flüchtlingspolitik punkten? Hat der EU-Vorsitz im Vorjahr einen guten Eindruck hinterlassen? Welchen Stellenwert hat die Neutralität im wieder aufflammenden Ost-West-Konflikt? Über diese Fragen diskutierte krone.tv-Moderatorin Katia Wagner am Mittwoch in einer hochkarätigen Runde - angeführt von Außenministerin Karin Kneissl. Die gesamte Sendung können Sie im Video oben nachsehen, die Highlights finden Sie hier.