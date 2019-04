Ballett-Skandal: „Kinder trauten sich nicht reden“

Weltruhm. Maria (Name geändert) träumt davon. Permanente Körperspannung, Schweiß, Blut - immer am Limit, all das macht ihr nichts aus. Denn irgendwann will das magere Mädchen auf der großen Ballettbühne stehen. Es ist ein verregneter Mittwochnachmittag. Maria und ihre Tanzkolleginnen reden, das 90-minütige Training der elitären Akademie wird unterbrochen. Die Mädchen fühlen sich „nicht gut genug“ für einen abendlichen Auftritt. „Ich bin froh, dass sie mutig genug waren, es mir zu sagen“, so Direktorin Simona Noja-Nebyla.