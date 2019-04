Rektor von FH Salzburg im Amt bestätigt

Der heutigen Wahl durch das FH-Kollegium - ein Gremium aus Studiengangsleitern, Lehr- und Forschungspersonal sowie Studierendenvertretern - war ein Hearing aller Kandidaten vorausgegangen. Der deutsche Medientheoretiker ist seit 2015 Rektor der FH Salzburg und war zuvor Leiter des Studiengangs MulitMediaArt. Während seiner Lehr- und Forschungstätigkeit war er etwa an der Macromedia Hochschule in München, an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich sowie am Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe in führenden Positionen tätig.