Was Sie aus alten Android-Handys machen können

Der Zugang zum heimischen PC

VPN-Software verwandelt das Smartphone in ein Spiegelbild Ihres Desktop-PCs. Einfach Server am PC und Client-App am Smartphone installieren, Verbindungsdaten eintragen und verbinden. Fortan ist der PC-Bildschirm am Smartphone zugänglich, so lassen sich beispielsweise Server verwalten oder Aktivitäten überwachen. Textverarbeitung wird man auf diesem Weg freilich weniger betreiben.