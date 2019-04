Skandal-Aussagen: Olympia-Minister muss gehen

Sakurada hatte sich unter anderem bei der an Leukämie erkrankten Schwimmerin Rikako Ikee für heftig kritisierte Bemerkungen entschuldigen müssen, die so verstanden worden waren, als erachte er Japans Erfolg bei den Olympischen Sommerspielen vom 24. Juli bis zum 9. August 2020 in Tokio für wichtiger als Ikees Genesung.