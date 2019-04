Nazi-Bilder ungeniert auf Facebook gestellt

Hakenkreuz-Aufnäher in Schublade

Auch die Kritik seiner Lebensgefährtin und der eigenen Tochter, die dem Angeklagten sogar prophezeiten, dass ihn irgendwann die Polizei abholen werde, prallte am 60-Jährigen unbeeindruckt ab. Denn die verwerflichen Beiträge löschte der Mann erst, nachdem die Polizei vor der Tür stand und bei einer Hausdurchsuchung in einer Schublade zwei Abzeichen aus der NS-Zeit, ein Buch über Hitler und einen Aufnäher mit Reichsadler und Hakenkreuz entdeckte. „Ich habe diese Dinge vor Jahren im Dachboden gefunden. Hätte ich sie wegwerfen sollen?“, fragte der gebürtige Steirer Richter Norbert Hofer.