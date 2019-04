Verdächtiger aus Mazedonien nach 25 Jahren gefasst

25 Jahre lang hat die deutsche Polizei nach einem Mazedonier (heute 48 Jahre alt) gefahndet: Eine Vergewaltigung im Jahr 1993 in Berlin wurde dem Mann angelastet. Er tauchte vermutlich in seiner Heimat unter. Doch nun der Erfolg: Der Mann wurde in einem Reisebus bei den Grenzkontrollen am Walserberg erwischt.