Kendall Jenner: Das ist ihre größte Modesünde!

Erst kürzlich verriet die kleine Schwester von Kim Kardashian auch, dass sie sich in Zukunft mehr Zeit für sich selbst nehmen wolle. Vier Tage habe sie mit einem Trainer versucht, Meditation zu erlernen, um sich von ihrem stressigen Leben als Model zu erholen. Seitdem schwöre sie darauf, 20 Minuten am Tag dafür aufzubringen, sich ein Mantra zur Entspannung aufzusagen, erklärte die 23-Jährige. „Ich habe 2017 einen Punkt erreicht, an dem ich bewusst vom Gas gegangen bin, mir mehr Zeit für mich selbst genommen habe, selektiver geworden bin und nicht alles gemacht habe, was mir mein Agent gesagt hat“, meinte sie.