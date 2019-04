Datengrab für unterwegs: MyPassport Wireless SSD

Mit und ohne Kabel nutzbar

Genutzt werden kann Western Digitals Wireless SSD mit oder ohne Kabel. Über die verkabelte USB-3.0-Verbindung konnten wir im Test im Schnitt 300 Megabyte pro Sekunde auf den mobilen Speicher aufspielen, am USB-2.0-Port ist nur rund ein Zehntel drin. Via USB 3.0 ist man also deutlich schneller beim Datentransfer als bei einer konventionellen externen Festplatte. Somit kann man mit einem so schnellen externen Speicher recht angenehm arbeiten und beispielsweise Bilder oder Videos direkt vom externen Datenträger bearbeiten, ohne sie zuvor auf den internen zu überspielen.