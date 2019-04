Auto von tonnenschweren Baumstämmen zertrümmert

Zur falschen Zeit fuhr am Mittwoch ein 31-jähriger Wörgler auf der Tiroler Straße Richtung St. Johann. „Er war nur ein paar Sekunden zu früh da“, schätzt Feuerwehrkommandant Ernst Stöckl. Denn genau zur selben Zeit war ein 23-jähriger Lkw-Lenker in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Der Einheimische transportierte eine Ladung Baumstämme zu einem Holzwerk nach Kundl. In der „Bacherkurve“ nahm der schwerer Unfall seinen Lauf.