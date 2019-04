Wer wird nun neuer Trainer bei Red Bull Salzburg?

Unter dem Deutschen, der 2017 mit dem Nachwuchsteam der „Bullen“ sensationell die UEFA Youth League gewonnen hatte, erreichte Salzburg im Vorjahr erstmals das Europa-League-Halbfinale und verteidigte den Bundesliga-Titel erfolgreich. Heuer kam erst im Achtelfinale der Europa League gegen Italiens Vizemeister SSC Napoli das Aus. In der Meisterschaft liegt Salzburg acht Runden vor Schluss sieben Zähler vor dem LASK an der Spitze und damit wieder voll auf Titelkurs. Außerdem erreichte das Rose-Team erneut das Cup-Finale, in dem am 1. Mai (16.30 Uhr) in Klagenfurt Österreichs Rekordmeister SK Rapid Wien der Gegner ist.