Vereint gegen die Müllberge

Wenn es der Wirt allzu gut mit den Gästen meint, bleibt ein Teil der zu großen Portionen übrig. Die Folge: Entweder landen die Speisen im Mistkübel oder werden in Alufolie sowie Plastikbehältern verpackt - und diese erhöhen danach ebenfalls den Abfallberg. Die zuständige Stadträtin Franziska Olischer in Mödling wollte das so nicht hinnehmen. Sie startete ein Pilotprojekt mit kompostier- und wiederverwertbaren Essensboxen. Das überragende Ergebnis: Knapp 30 Gastronomen machten mit, mehr als 80.000 (!) Stück Einweg-Plastikgeschirr konnten eingespart werden.