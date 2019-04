Wie die „Steirerkrone“ für den kleinen Mann kämpft

100.000 strömen zum Aufsteirern

Feiern mit der „Krone“ hat in der Steiermark seit Jahrzehnten Tradition. Der jährliche Höhepunkt ist das Volkskulturfestival „Aufsteirern“ mit 100.000 Besuchern. An keinem anderen Tag im Jahr ist die Landeshauptstadt so geprägt von Dirndl, Lederhose und Steireranzug.