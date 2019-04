Darum wollen jetzt alle Kosmetik-Kühlschränke

Es ist offiziell, 2019 ist das Jahr in dem Aufbewahrungslösungen stilvoll auf die nächste Ebene gebracht wurden. Das liegt neben der Inszenierung unseres Zuhauses auf Instagram, das natürlich einem der großen Einrichtungstrend wie Hygge oder Cwtch unterliegt, an dem Marie Kondo-Effekt. Heute hat alles seinen Platz - einen schönen selbstverständlich. Und dank zahlreicher Beautyblogger stehen auch unsere Cremes und Primer nicht mehr einfach so im Badezimmerregal.