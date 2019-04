Klagenfurt stellte gesamten Busverkehr ein

Appell an Bevölkerung sich impfen zu lassen

„Wie viele Personen mit den Erkrankten in Kontakt gekommen sind oder angesteckt werden sein könnten, ist derzeit nicht abschätzbar“, hieß es am Abend in einer gemeinsamen Aussendung des Landes und der Stadt. Jeder, der befürchtet, an Masern erkrankt zu sein, sollte zunächst zu Hause bleiben und per Telefon mit seinem Hausarzt in Kontakt treten. Auch erging der Appell an die Bevölkerung sich impfen zu lassen. Das Gesundheitsamt Klagenfurt impft überdies am Donnerstag, dem 11. April, von 8 bis 16 Uhr, und am Freitag, dem 12. April, von 8 bis 13 Uhr. Die Masernimpfung ist in den Gesundheitsämtern kostenlos.