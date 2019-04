Die Wiener „Sansibar“ lockt mit jährlichem Opening

# Lang ersehntes Opening

Wie in jedem Jahr war der Winter einfach viel zu lange und die Donauinsel-Fans sehnen sich schon nach der heißen Party inmitten von Wasser und guter Laune. Das Warten hat erfreulicherweise bald ein Ende, denn am 30. April wird in der Sansibar die jährliche Opening-Party zelebriert. Ab 21 Uhr sind nicht mehr nur die fünf verlockenden Sandterrassen geöffnet, sondern auch der Clubbereich auf dem Wasser bringt den Sommer in die Stadt.