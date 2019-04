Auto angezündet: 18-jähriger Steirer geschnappt

In der Nacht zum 28. Jänner schlug er bei drei Autos jeweils eine Seitenscheibe ein, stahl diverse Wertgegenstände, ein Navi-Gerät und einen USB-Stick. In der Nacht zum 2. April beschädigte er 17 Fahrzeuge und verübte vier Diebstähle. In einer unversperrten Wohnung erbeutete er den Schlüssel zu einem VW-Passant, den er er nach einer kurzen Fahrt anzündete. Weiters wurden vier Einschleichdiebstähle in Wohnungen und Einfamilienhäuser begangen.