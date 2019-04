Kontaktloses Bezahlen an den Parkscheinautomaten

Wir bieten unseren Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen damit eine sehr einfache und höchst komfortable Möglichkeit zur Entrichtung der Parkgebühr an. Wer keine Münzen dabei hat, kann am Automat sehr schnell berührungslos mit Bankomat oder Kreditkarte bezahlen", sagt Bürgermeister Harald Preuner.

Mit der NFC-Technologie können auch Handys ausgestattet werden. Erste Zahlen zeigen, dass das Bezahlen via NFC mit rund zehn Prozent schon beim Start die bisher in Salzburg nur sechs bis sieben Prozent Handy-App-Nutzer (bleibt weiterhin möglich) überflügelte.