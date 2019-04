„Haus Frida“ bietet Frauen und Kindern Sicherheit

„Die Frauen, die in unseren Häusern leben, haben meist schwere Zeiten hinter sich. Die Mutter-Kind-Häuser sind dabei so etwas wie Häuser der Zuversicht“, betonte Caritas-Präsident Michael Landau bei der Eröffnung. Viele der Bewohner haben Gewalt erlebt oder sind prekäre Beziehungen eingegangen. Das Haus Frida in der Axel-Corti-Gasse 12 im 21. Bezirk richtet sich an wohnungslose Frauen mit Migrationshintergrund und ihre Kinder. Sie können bis zu zwei Jahre dort bleiben.