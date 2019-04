Teenager verlieren Jungfräulichkeit immer früher

In beiden Umfragen wurden die Freiwilligen gefragt, ob sie vor dem Alter von 13 Jahren Geschlechtsverkehr mit einer Frau hatten. Die Studie ergab, dass der Anteil der Männer, die vor dem Alter von 13 Jahren Sex gehabt hatten, in den USA erheblich schwankte. Mit fünf Prozent war die Zahl in San Francisco am niedrigsten, stieg aber bei den in Memphis, Tennessee, ansässigen Personen auf 25 Prozent.