Keine Landesgelder für die „Identitären-Vereine“

185 rechtsextreme Straftaten

Laut Pilsl gab es im vergangenen Jahr 185 Straftaten mit einem rechtsextremen Hintergrund. „Gemessen an der Zahl der Einwohner ist Oberösterreich keinesfalls an der Spitze“, betonte Stelzer. Die Landesregierung habe einen Grundsatzbeschluss gegen Extremismus gefasst und werde die Angebote in der Aufklärung, bei Meldestellen und Beratung überarbeiten und ausweiten.