In diesen Fällen sagen wir Danke!

Lösung nach Problem mit Handy-Vertrag

Mit seinem Handy hatte ein Leser aus der Steiermark Probleme: Er hatte den Vertrag rasch nach seiner Erstellung bereits wieder gekündigt, die SIM-Karte zurückgeschickt und das mitgelieferte Telefon bezahlt und behalten - doch die Kündigung „wurde nicht angenommen“, erklärte er in einem Schreiben an die Ombudsfrau, in dem er um Hilfe bat. Nach unserer Anfrage beim Handy-Anbieter stellte sich dann heraus, dass erstens eine Kündigungsfrist bestand und zweitens für eine Kündigung in diesem Fall an sich das Komplettpaket, also auch das Handy, zurückgesandt werden muss. Der Leser hat noch einen weiteren Handy-Vertrag beim selben Anbieter laufen. Und so zeigte sich A1 sehr kundenfreundlich: Man kam zu einer guten Lösung für den Leser.