Laetitia Casta zeigt ihre Traumkurven im Bikini

Sexy Kurven, anmutige Eleganz: Auch mit 40 Jahren hat Laetitia Casta, die in den 90ern zu den gefeiertsten Models der Welt gehörte, noch nichts an ihrem Charme verloren. Das beweist die schöne Dreifach-Mama jetzt in der aktuellen Bademoden-Kampagne der Lingeriemarke Etam, die die schöne Französin gemeinsam mit Constance Jablonski vor die Kamera holte.