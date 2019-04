Festival-Saison startet: Das sind die Top-Termine

Internationale Partypeople feiern einmal jährlich gemeinsam drei Tage lang Non-Stop zusammen in Kroatien. Denn auf dem berühmten Partystrand in Zrce wird von 30. Mai bis 2. Juni das legendäre Spring Break Europe zelebriert. Tagsüber erwarten die Gäste After Beach Partys, Schaumpartys und ein Holi Festival direkt am Strand. Auch das Partyboot, auf dem man mitten am Meer zu top Beats abtanzen kann, darf natürlich im Angebot nicht fehlen. Wenn es dunkel wird sind ist an Schlafen hier nicht zu denken, denn dann heißt es bereit machen für die Live-Acts in den exklusiven Clubs - ein wahres Spektakel!

Wann: 30. Mai - 2. Juni 2019

Wo: 53291 Novalja, Kroatien