Zug-Unfall: Kein Prozess gegen Lokführerin

Zu dem Zusammenstoß kam es gegen 4.45 Uhr beim Ankoppeln von zwei Nachtzügen aus Zürich und Venedig. Durch den heftigen Aufprall wurden nicht nur zahlreiche Fahrgäste, sondern auch die Lokführerin der Verschublok verletzt. „Die Lokführerin hat sich in dem Verfahren von Anfang an damit verantwortet, kurz bewusstlos geworden zu sein, ohne dass sich diese Bewusstlosigkeit in irgendeiner Form angekündigt hätte“, erläuterte Staatsanwaltschaftssprecher Marcus Neher.