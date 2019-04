Kreuzband-Schock für Liefering-Verteidiger

Fabian Windhager im Frühjahr, Rami Tekir und Rene Hellermann in der Vorbereitung auf die Herbstsaison! In Liefering grasiert die Kreuzband-Seuche. Am Dienstag schlug sie erneut zu. Das neueste Opfer: Jusuf Gazibegovic. Der 19-Jährige, der in dieser Saison bereits auf 1.526 Einsatzminuten für die Jungbullen in der Zweiten Liga gekommen ist, erlitt im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie. Damit fällt der Bosnier mindestens sechs Monate aus.