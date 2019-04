High Heels: Diese Schuhe sehen zum Anbeißen aus

High Heels die aussehen wie ein Eis in der Waffel, Plateauschuhe, die an eine Schokoladentorte erinnern, Einhorn Booties, in die man reinbeißen möchte. Diese Schuhe stellt die Shoe Bakery in Florida her. Ihr Motto: „Sweet treats for your feet“. Also „Süßer Genuss für deinen Fuß“. Den hat man bestimmt, den schon beim Anblick dieser süßen Schuhe, läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Auch auf Instagram sind die Kreationen ein Hit!