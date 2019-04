„Greller Lippenstift ist das perfekte Accessoire“

Witherspoon erklärte zudem, dass sie ihren Kindern früh beigebracht habe, Sonnencreme aufzutragen. Immerhin sei sie selbst zu Beginn ihrer Schauspiel-Karriere von einer Visagistin über die Folgen der Sonneneinstrahlung aufgeklärt worden: „Als ich ein Teenager war, lag ich in der Sonne und benutzte alle möglichen Bräunungsprodukte. Und als ich 18 Jahre alt war, sagte mir eine Visagistin am Set: ,Oh mein Gott, das kannst du deiner Haut nicht antun.‘ Ich verstand es nicht und sie erklärte mir, dass Bräunung und Sommersprossen eigentlich Schäden sind - die Art Sommersprossen, die ich bekomme, sind eigentlich Schäden von der Sonne - also fing ich ab da an, Sonnenschutz aufzutragen. Ich habe sichergestellt, das an meine Kinder weiterzugeben. Ich bin immer dahinter, was Sonnenschutz angeht, ich bin mir sicher, dass ich sie verrückt mache.“