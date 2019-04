Salzburger Skidata 2018 mit leichtem Umsatzminus

Im Bergsport-Segment - Zutrittssysteme für Aufstiegshilfen - verzeichnete Skidata im Vorjahr ein Wachstum von rund 10 Prozent. Hervorgehoben wurde in der Mitteilung außerdem der im Vorjahr erfolgte Markteintritt in China durch die Mehrheitsbeteiligung an Cytel Ltd., dem laut Skidata führenden Anbieter von Zutrittssystemen in diesem Land.