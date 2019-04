Fuchs, Hase, Bussard tot: War es Gift?

Ein toter Seeadler Anfang des Jahres in Rabesreith war der Beginn der beängstigenden Serie: Experten der Veterinärmedizinischen Uni Wien und aus München stellten fest, dass das streng geschützte Tier durch das Gift Carbofuran ums Leben kam. Dadurch alarmiert, streiften jetzt zwei freiwillige Helfer des Vereins BirdLife durch den grünen Forst und suchten nach weiteren unheilbringenden Giftködern. Dabei entdeckte einer der Männer in der Riede Oberfeld bei Schaditz einen verendeten Mäusebussard. Am Tag darauf stießen die Umweltschützer in einem Nachbarrevier auf weitere tote Wildtiere. Der Verdacht liegt nahe, dass der Fuchs, der Hase und der Steinmarder ebenfalls vergiftet worden sind. Wobei zwei Tiere wohl schon vor längerer Zeit verendet waren.