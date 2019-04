Der Blutdruck steigt schon bei den Kleinsten

Zuckerhaltige Limos und Energiegetränke am besten generell vom Speiseplan streichen! Vor allem in den vermeintlichen Vitalitätsbringern sehen Experten eine massive Gefahr für junge Leute. „Der Konsum von Energy-Drinks kann Herz-Rhythmus-Störungen auslösen und steht auch schon in frühen Jahren in Verbindung mit zu hohem Blutdruck“, warnt Dr. Ehringer- Schetitska. „Diese Getränke gehören bei uns eigentlich auf die ,schwarze Liste‘, wie es schon ineinigen europäischen Ländern für Jugendliche der Fall ist.“ Bei Jugendlichen leider nach wie vor Thema: Der blaue Dunst begünstigt Hypertonie ebenfalls. Da in Österreich 27 Prozent der Teenager rauchen, muss auch dadurch langfristig mit Erkrankungen gerechnet werden. Gibt es keine organischen Ursachen und reicht eine Lebensstiländerung (sechs Monate!) nicht aus, um den Blutdruck in den Griff zu bekommen, und liegen bereits Probleme wie etwa Diabetes vor, kommt medikamentöse Therapie zum Einsatz, die in manchen Fällen bei Gewichtsabnahme etc. später auch wiederreduziert werden kann.