Ingrid Alexandra ist Mette-Marits große Stütze

Zur Ablenkung zieht sich Ingrid Alexandra dann am liebsten mit ihren Hunden zurück, wenn sie nicht gerade beim Kickboxen, Surfen oder Skifahren ist. Die besondere Ausnahmesituation am Hof bedingt ebenso, dass sie immer öfter royale Verpflichtungen wahrnehmen muss, falls Mama krankheitsbedingt ausfällt. Auf diese Art und Weise bereitet man das Fräulein schon sachte auf seine künftige Rolle vor: In der norwegischen Monarchie wird Ingrid Alexandra die erste Thronfolgerin in der Geschichte des Landes sein.