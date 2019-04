Rio de Janeiro unter Wasser: Mindestens zehn Tote

Copacabana und Ipanema am schwersten betroffen

Am schwersten betroffen von den Überschwemmungen war der Süden von Rio mit den bekannten Vierteln Copacabana und Ipanema sowie einigen Favelas. In der ganzen Stadt blieben die Schulen geschlossen, in einigen Gebieten fiel der Strom aus. Bereits im Februar waren infolge schwerer Regenfälle mehrere Menschen in Rio ums Leben gekommen.