Auszeichnung für Salzburger Übersetzerin

Der von der Robert-Bosch-Stiftung und dem Deutschen Polen-Institut gestiftete Preis wird heuer zum neunten Mal an exzellente polnische und deutsche Übersetzer vergeben. Neben Muskala erhält ihn auch Thomas Weiler aus Leipzig. Verliehen wird er am 17. Mai in der Ev. Stadtkirche in Darmstadt. Der Karl-Dedecius-Preis wird heuer zum letzten Mal vergeben, informierte das Deutsche Polen-Institut am Dienstag.