Analsex-Workshop an Uni Wien sorgt für Diskussion

Mit folgendem Text wird die Veranstaltung beworben: „Diesmal geht’s um Körper, Lust und Analsex. Wo sind eigentlich Klitoris, Prostata und Muttermund? Was hat das mit Lust zu tun? Wir reden über Ejakulation von Menschen mit Penis und Menschen mit Vulva, über Orgasmen und schließlich über den Po. Warum fühlt sich Berührung am Anus gut an und wie kann man sich vortasten? Was ist überhaupt alles Analsex? Wie geht das, ohne dass es weh tut und was ist beim Erkunden dieses Teils des eigenen Körpers und der Körper anderer wichtig?“

Was einige sicherlich zum Schmunzeln oder gar laut Loslachen bringt, ist für andere ein absolutes Tabu-Thema. Doch interessiert es im Grunde doch irgendwie jeden. Den aktuellen Diskussionen zufolge zumindest, denn die Studenten lässt diese Veranstaltung nicht kalt.