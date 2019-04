So einfach werten Sie Ihr Badezimmer auf

Wenn Sie in Ihr Zuhause frischen Wind, aber mit möglichst wenig Aufwand bringen möchten, wählen Sie dafür unbedingt das Badezimmer. Die Fläche ist üblicherweise so klein, dass selbst eine geringe Veränderung einen großen Unterschied machen kann. Das beginnt bei einer hübschen Seife, sanften Düften und stilvoll gefaltete Handtücher geht über Deko-Artikel wie Blumenvasen oder Skulpturen bis hin zum Austausch von Gebrauchsgegenständen. Wie bei den meisten war beim Einzug das Budget eher überschaubar und wurde für essentielle Dinge wie eine hochwertige Couch oder Küche verwendet. Bei nebensächlichen Dingen wie dem Bürstenhalter wurde stattdessen gespart. Das können Sie nun ändern. Und Ihren Einrichtungsstil auch in diesem Bereich ausleben. Wir haben einige Inspirationen für Sie vorbereitet: