Anrainer laufen gegen Busparkplatz Sturm

Mit Unterstützung von Rechtsanwalt Hubertus Schumacher will man notfalls gerichtlich gegen den Parkplatz vorgehen. Schumacher verweist in einem Schreiben an BM Georg Willi auf eine steigende Lärm-, Feinstaub- und Abgasbelastung. Schon jetzt würden die Anrainer aufgrund ständig laufender Motoren für Heizung und Kühlung der Busse über Gebühr belastet. Derzeit werden Unterschriften gegen den Parkplatz gesammelt. Die Anrainer wollen mitreden und fordern taugliche Visionen für die Stadtentwicklung.