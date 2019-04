Anhänger gegen Pkw: Frau und Tochter (1) verletzt!

Ein Pkw-Anhänger, der sich aus bisher unbekannter Ursache von einem Auto gelöst hatte, hat am Dienstagabend in Kössen in Tirol (Bezirk Kitzbühel) einen schweren Unfall verursacht! Wie die Polizei berichtet, rollte der Anhänger auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Die 43-jährige Lenkerin und ihre ebenfalls mitfahrende einjährige Tochter wurden dabei erheblich verletzt!