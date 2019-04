Lkw-Lenker fuhr nach Niesanfall in Straßengraben

Ein 43-jähriger Lkw-Lenker ist am Dienstag in der Obersteiermark mit seinem Fahrzeug nach einem offenbar heftigen Niesanfall in den Straßengraben gefahren. Er blieb aber zum Glück unverletzt, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Die Tragößer Landesstraße (L111) war für rund zwei Stunden im Zuge der Bergungsarbeiten gesperrt.