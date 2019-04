Prozess: Deutsche IS-Frau ließ Kind (5) verdursten

Laut dem deutschen Generalbundesanwalt (GBA) reiste Jennifer W. im September 2014 in den Irak und schloss sich der Terrormiliz IS an. Wenige Wochen zuvor war dort das „Kalifat“ ausgerufen worden. Auch 2015, während mehrere Großstädte vom IS besetzt waren, hielt sich Jennifer W. im Irak auf. Dabei soll sie im Sicherheitsapparat der Terrormiliz tätig geworden sein: Laut Anklage patrouillierte sie mehrere Monate lang in den Parks der irakischen Städte Falludscha und Mossul, um die Kleidervorschriften der Dschihadisten durchzusetzen. Jennifer W. sei dabei auch bewaffnet gewesen: Handfeuerwaffe, ein Kalaschnikow-Sturmgewehr sowie eine mit Sprengstoff gefüllten Weste. Ihr Sold habe 70 bis 100 Dollar betragen, berichtet die „Bild“.