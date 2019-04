Mando Diao: „Unsere Motivation? Musik & Alkohol!“

Neben Wirtschaftsgurus, unserer Bundesregierung, Selfmade-Millionären und Fachexperten lockt das „Game Changers Festival“ der ProSiebenSat.1-Gruppe auch immer wieder kultige Musiker an. So rockten am Dienstag unter anderem Mando Diao die Bühne der Wiener Marx-Halle. Kurz vor ihrem Auftritt traf Adabei-TV die schwedische Band backstage zum Interview.