Marco Rose wird neuer Mönchengladbach-Trainer!

Sportdirektor Christoph Freund sprach bei der Pressekonferenz von einem „offenen Austausch“ mit Marco Rose in den vergangenen Wochen. „Er hat durch die super Arbeit in den letzten Jahren Begehrlichkeiten geweckt, das war klar. Marco hat sich die Entscheidung nicht leichtgemacht, er weiß, was er an Salzburg hat. Aber wir müssen das akzeptieren, er will den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere machen“, so Freund. Man sei „stolz, so einen Coach mitentwickelt zu haben“.