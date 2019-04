Autofahrer schoss „Gegner“ nieder: Zehn Jahre Haft

Showdown an roter Ampel

An der Kreuzung Leibnizgasse - Davidgasse eskalierte die Situation, als die beiden Fahrzeuge bei Rotlicht Spur an Spur nebeneinander zu stehen kamen. Beide Lenker stiegen aus, wobei der 21-Jährige, der zuletzt als Security-Mitarbeiter in einem Nachtclub beschäftigt gewesen war, unvermutet die Pistole auf den anderen Mann richtete und elfmal feuerte. Die Faustfeuerwaffe war in dem Nachtclub einige Wochen vorher einem Gast abgenommen worden, der 21-Jährige hatte sie sich angeeignet - „aus Dummheit“, wie er das Gericht Glauben machen wollte.