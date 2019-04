Auf Gegenfahrbahn geraten: Drei Personen verletzt!

Gegen 13.15 Uhr lenkte der 67-Jährige seinen Pkw auf der L21 von Berwang in Richtung Namlos. Zur selben Zeit war der 45-jährige Deutsche in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. „Aufgrund bislang unbekannter Ursache geriet der Einheimische mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Deutsche sowie seine mitfahrende Gattin wurden beim Unfall leicht verletzt, der Einheimische erlitt erhebliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Reutte geflogen.